Pour ses 50 ans de cinéma, l’un des plus grands compositeurs de musique de film sort un coffret qu’il a lui-même supervisé. Né en 1948, issu d’une famille de musiciens, le cinéphile Philippe Sarde s’intéresse très tôt à l’art musical. Lorsqu’il rencontre Claude Sautet, il est à peine âgé de 20 ans. Avec le cinéaste, il réussit un coup de maître pour sa première musique de film: Les Choses de la vie (1970) avec l’inoubliable Chanson d’Hélène chantée par Romy Schneider. Suivront les mémorables Le Chat, La Veuve Couderc et Le Train, trois films adaptés de Georges Simenon et réalisés par Pierre Granier Deferre. Et des centaines de compositions.

Depuis, il a participé à quelques 350 bandes originales pour des univers aussi divers que ceux de Bertrand Tavernier, Roger Vadim, Costa-Gavras, Marco Ferreri, Jean-Jacques Annaud, Georges Lautner, André Téchiné, Roman Polanski… et tant d’autres. Les plus grands musiciens ont participé à ses compositions: Stéphane Grappelli, Ivry Gitlis, Hubert Rostaing, Stan Getz, Wayne Shorter, Chet Baker, Herbie Hancock, Ron Carter…

Pour la sortie du coffret, dont les textes sont signés par le défricheur Stéphane Lerouge, le passionné et passionnant Thierry Jousse a animé une rencontre avec Philippe Sarde chez Gibert (Paris VIè). Autour d’un public à l’écoute et en compagnie de ses deux filles Ponette et Liza Sarde, le grand compositeur a évoqué son travail avec les cinéastes, ses choix orchestraux, ses musiciens…

Une carrière immense de musique et de cinéma depuis Les Choses de la vie (1970) de Claude Sautet jusqu’à Rodin (2017) de Jacques Doillon et L’Homme fidèle (2019) de Louis Garrel.

Ci-dessus: Philippe Sarde et Thierry Jousse.

Ci-dessus: Philippe Sarde entouré de ses filles Liza et Ponette.

Anthologie de musiques de film – 50 Ans de Cinéma Coffret

Sélection musicale supervisée par Philippe Sarde.

Livret de 36 pages avec un portrait original écrit par Stéphane Lerouge.

Photos rares ou inédites, dédicace d’Alain Delon.

Editions: BMG Rights Management