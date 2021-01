La Maison de la mort (The Old dark house), un des grands classiques du cinéma d’horreur, avait bénéficié d’une nouvelle sortie en salles en 2019 faisant ainsi découvrir aux adeptes du genre et aux cinéphiles la nouvelle réalisation du réalisateur James Whale, tournée un an après le désormais cultissime Frankenstein (1931). Pour son nouveau récit horrifique, le cinéaste fait de nouveau appel à Boris Karloff, devenu célèbre grâce à son interprétation de la créature, à tel point qu’il vola la vedette à l’acteur Colin Clive dans le rôle du docteur Frankestein.

L’intrigue de la La Maison de la mort (The Old dark house) est des plus typiques de ce huis-clos: Mr et Mrs Waverton (Raymond Massey et Gloria Stuart) et leur ami Philip (Melvyn Douglas) trouvent refuge lors d’une nuit d’orage dans un grand manoir isolé perdu dans l’aride pays de Galles. Leurs étranges hôtes flanqués d’un terrifiant majordome (Boris Karloff) les hébergent ainsi que de nouveaux visiteurs, le tonitruant Sir William Porterhouse (Charles Laughton) et sa compagne la coquine Gladys. Bien évidemment, le manoir gothique recèle des secrets inavouables faisant de cette nuit d’orage un cauchemar…

La sortie en Blu-ray et DVD chez Carlotta Films est l’occasion de se replonger dans ce savoureux film d’épouvante qui réunit, dans une nouvelle restauration 4K, tous les ingrédients du film de genre: un manoir hanté, un terrifiant et violent monstre ainsi qu’un douloureux secret de famille. Le beau grain noir et blanc de la pellicule révèle l’atmosphère angoissante du film, ses décors gothiques ainsi que le fabuleux érotisme qui se dégage des personnages féminins, notamment celui interprétée par la superbe Gloria Stuart.

La sortie d’une Une Soirée étrange – son titre lors de sa sortie sur les écrans français à l’époque – est accompagnée d’un entretien avec Sara Karloff, la fille de l’acteur, qui revient sur la carrière de son père né William Henry Pratt (1887-1969) et sur La Maison de la mort en particulier. C’est Jack Pierce qui est de nouveau appelé à grimer Boris Karloff pour la nouvelle réalisation de James Whale et qui devient rapidement le maquilleur attitré de l’acteur, rendant les séances longues de plusieurs heures notamment sur La Momie (1932) de Karl Freund. En l’espace de quelques mois et après une carrière débutée dans le muet en 1919 avec déjà des dizaines de films à son compteur, Boris Karloff devient enfin une star internationale avec trois films cultes: Frankenstein (1931), The Old dark house et The Mummy (1932).

Un entretien avec le réalisateur Curtis Harrington (1926-2007) nous apprend que La Maison de la mort a failli être perdu à jamais si la ténacité du cinéaste pour sauver ce film n’avait pas baissé d’un pouce à une époque où personne n’était sensibilisé à la sauvegarde des films.

Compléments: La Fille de Frankenstein (entretien avec Sara Karloff), Sauvetage d’un classique (entretien avec Curtis Harrington). Film-annonce 2019.

Etats-Unis – 1932 – 72 mn

N&B – VOSTF

Carlotta Films