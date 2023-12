Durant la dernière guerre, Silvio Magnozzi (Alberto Sordi), journaliste entré dans la résistance, trouve refuge au-dessus du lac de Côme dans un vieux moulin appartenant à la famille de la belle Elena (Lea Massari). Après la Libération, le couple emménage dans une Rome en pleine effervescence économique. Silvio, qui peine à joindre les deux bouts, est-il prêt aux compromissions pour reconquérir sa femme qui l’a quitté?

Un des titres les plus connus de Dino Risi (1916-2008) avec Le Fanfaron tourné un an plus tard, Une Vie difficile sort en 1961 en Italie et, assez curieusement, quinze années plus tard en France. Pourtant, il est un des films les plus aboutis d’un des grands maîtres de la comédie à l’italienne. Le cinéaste touche-à-tout retrouve un regain d’intérêt ces dernières années avec la ressortie d’une grande partie de son œuvre qui compte des comédies – L’Homme à la Ferrari (1967), Dernier amour (1978) – mais aussi des films fantastiques – Fantôme d’amour (1981) – voire gothique – Âme perdue (1976).

Dans Une Vie difficile, Silvio, homme de gauche qui refuse les compromissions, se voit peu à peu dépassé par le miracle économique italien des années d’après-guerre. Alors que son métier de journaliste militant ne lui permet plus de nourrir sa famille, sa femme se tourne vers les mirages de la société de consommation. Le cinéaste anticipe dès le début des années 1970 la perte des valeurs de nos sociétés occidentales, comme il le dénoncera quelques années plus tard dans Cher Papa (1979).

Fresque tragi-comique qui s’étale sur une quinzaine d’années, Une Vie difficile est porté par l’inénarrable Alberto Sordi, génial comédien qui réussit, entre deux numéros de cabotinage burlesque, à verser des larmes. Clown triste aux idéaux démocratiques, un peu lâche parfois, son personnage s’éprend d’Elena, interprétée par une Lea Massari d’une stupéfiante beauté. Des scènes d’anthologies – le dîner chez les aristocrates lors des résultats du référendum de juin 1946, les crachats adressés aux automobilistes après une soirée arrosée, etc. – impriment ce chef d’œuvre doux-amer et étonnamment moderne de Dino Risi.