Le cinéma de onze salles UGC George-V ne rouvrira pas. La nouvelle, qui n’est pas une surprise, était attendue puisque le circuit UGC avait annoncé il y a quelques mois la fin du bail par le propriétaire de l’immeuble, la société Groupama Immobilier. En effet, une restructuration complète du bâtiment est prévue avec l’installation d’un hôtel de luxe opéré par le groupe Accor, l’ouverture de surfaces commerciales au rez-de-chaussée et… l’inauguration d’un nouveau cinéma.

Nous avions déjà annoncé dans un précédent article au mois de septembre 2017 le départ d’UGC du site situé aux numéros 144 et 146 de la prestigieuse avenue et la reprise de l’exploitation cinématographique par Mk2. La société fondée par Marin Karmitz et aujourd’hui dirigée par son fils Nathanaël s’est engagée dans un projet de création de neuf salles et 1010 fauteuils, contre onze salles et 1707 fauteuils sous l’ère UGC. A date, rien ne semble contredire la poursuite de ce projet prévu désormais pour 2024.

Les Champs-Elysées perdent depuis des décennies, surtout dans les années 1980, des salles de cinéma au profit de commerces de luxe ou de restaurants de chaînes. Certes, les loyers explosent, mais les parisiens reportent aussi leurs sorties au cinéma dans d’autres quartiers. A ce titre, UGC – qui a rénové son dernier cinéma élyséen l’UGC Normandie – prévoit la restructuration complète de son site UGC Maillot, à quelques encablures de là.

Après la fermeture du Gaumont Ambassade, celle du George-V, après 83 années d’exploitation, est forcément vécue comme un drame pour la vie culturelle de l’avenue des Champs-Elysées… en attendant le « chevalier blanc » Mk2?

Ci-dessus: la dernière semaine d’exploitation du George-V, en mars 2020.