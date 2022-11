C’est au nombre de huit que les nouvelles sorties Coin de Mire Cinéma arrivent en cet automne 2022. L’éditeur envoie à un rythme régulier ses nouveautés dans la somptueuse collection La Séance Prestige. L’occasion pour les amateurs de cinéma de découvrir – et pour une génération plus ancienne de redécouvrir – des productions nationales parfois oubliées mais qui ont néanmoins marqué les spectateurs des Trente Glorieuses. Ces films français du cinéma populaire, peu visibles pour la plupart depuis, bénéficient d’une sortie restaurée en 2K et 4K.

La nouvelle salve de l’éditeur de films du patrimoine intègre bien entendu des films avec Jean Gabin, l’acteur star de Coin de Mire Cinéma, mais aussi avec Fernandel, Daniel Gélin alors jeune premier, Maurice Ronet ou Pierre Brasseur. Côté actrices, on retrouve les vedettes d’alors comme Marlene Dietrich, Madeleine Renaud, Simone Simon, Arletty, Danielle Darrieux, l’italienne Gina Lollobrigida, le sex-symbol Martine Carol ou encore la jeune Marina Vlady. Trois titres se dégagent parmi ces sorties: le chef d’œuvre de Jean Grémillon Le Ciel est à vous, la célèbre adaptation du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris et Martin Roumagnac, l’unique film de Marlene Dietrich et Jean Gabin, alors couple à la ville comme à l’écran.

Les autres titres ne manquent pas non plus d’intérêt: la comédie sentimentale et un poil misogyne de Christian-Jaque avec Adorables créatures, un polar machiavélique de Claude Autant-Lara avec Le Meurtrier, un Marcel Carné peu connu dans l’univers de la boxe avec L’Air de Paris, une comédie où Fernandel excelle dans les quiproquos avec Pétrus et enfin un Jean Gabin en caïd avec Du rififi à Paname.

Le Ciel est à vous (1944) de Jean Grémillon avec Madeleine Renaud et Charles Vanel.

Martin Roumagnac (1946) de Georges Lacombe avec Marlene Dietrich et Jean Gabin.

Pétrus (1946) de Marc Allégret avec Fernandel, Simone Simon, Pierre Brasseur et Marcel Dalio.

L’Air de Paris (1954) de Marcel Carné avec Jean Gabin et Arletty.

Notre-Dame de Paris (1956) de Jean Delannoy avec Gina Lollobrigida et Anthony Quinn.

Adorables créatures (1952) de Christian-Jaque avec Daniel Gélin, Martine Carol et Danielle Darrieux.

Le Meurtrier (1963) de Claude Autant-Lara avec Maurice Ronet, Robert Hossein et Marina Vlady.

Du rififi à Paname (1965) de Denys de La Patellière avec Jean Gabin.

Bien connue désormais des amateurs d’un cinéma longtemps occulté par la Nouvelle vague qui le traitait de « cinéma de papa », la collection La Séance Prestige comprend dans ses supports DVD et Blu-ray les actualités de la semaine de sortie du film, les réclames ainsi que la bande-annonce. Les photos d’exploitation, l’affiche du film et un livret avec textes et photos complètent le sublime boîtier, objet prisé des collectionneurs.

On se régalera avec ces raretés qui possèdent un charme certain et désuet, pour certaines définitivement ancrées dans leur époque et devenant même aujourd’hui de véritables documents historiques et sociologiques sur la France de l’après-guerre.

