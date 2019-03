/Cinéma Lieu Secret à Paris

Adresse: 7 rue Francis-de-Pressensé à Paris (14ème arrondissement)

Nombre de salles: 3

Carte d’abonnement CinéCarte CIP acceptée

Depuis 1975, année de son ouverture, le cinéma l’Entrepôt insuffle un courant culturel riche et novateur dans ce quartier familial du XIVème arrondissement, à quelques encablures de Montparnasse. L’histoire de cet ancien entrepôt de textiles transformé en cinéma de trois salles est intimement liée à celle de l’ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Cinéphile et homme de lettres, l’homme créé dans les années 1970 un réseau de salles Art et Essai, les cinémas Olympic. Le premier cinéma, l’Olympic Palace, ouvre ses deux salles de 176 et 76 fauteuils dans ce même arrondissement au 10 rue Boyer-Barret, viennent ensuite l’Olympic Entrepôt (trois salles de 140 fauteuils chacune) puis la reprise des cinémas Bilboquet (devenu Saint-Germain des Près), Balzac et Artistic Voltaire (45bis rue Richard-Lenoir – 1 salle de 480 fauteuils).

L’Entrepôt est repris en 1987 par la vidéaste et militante féministe Carole Roussopoulos. Après de nombreux propriétaires dont Philippe Brizon, c’est en 2018 au tour de Charles Gillibert et d’Arnaud Frisch de redonner vie au complexe cinématographique en le baptisant Lieu Secret.

Ce lieu de vie mêle les plaisirs du palais et ceux de la culture: le magnifique restaurant Jardin Secret accueille les familles et les amis sur sa terrasse couverte, tandis que les salles de cinéma proposent une programmation toujours éclectique. Ce Lieu Secret ne gagne qu’à être connu des amateurs de convivialité!

Ci-dessus: l’accès au cinéma ainsi qu’au restaurant Jardin Secret.

Ci-dessus: le cinéma Lieu Secret affiche sa couleur.

Ci-dessus: l’accès au hall ainsi qu’aux trois salles du cinéma Lieu Secret.