En parallèle de l’exposition Renzo Piano – Paris qui prend ses quartiers à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé – un bâtiment imaginé par l’architecte génois et dont on célèbre le dixième anniversaire -, une présentation des Architectures remarquables des salles de cinéma est mise à l’honneur.

Si Renzo Piano inaugure cette année le Pathé Palace du boulevard des Capucines à Paris, un cinéma intégré dans l’ancien Paramount, l’architecte s’inscrit dans la lignée de bâtisseurs des ciné-palaces, ces grandes salles de cinéma qui ont vu le jour dès les années 1920: Eugène Vergnes, Marcel Oudin, Henri Sauvage, Auguste Bluysen ou encore Henri Zipcy.

Tout commence au début du siècle dernier lorsque le cinématographe s’exporte hors les foires, les brasseries et autres grands magasins. Si la première projection payante a lieu en décembre 1895 au Salon Indien du Grand Café, la salle de cinéma moderne apparaît une dizaine d’années plus tard. Théorisées et conçues pour le cinématographe, les ouvertures de salles se multiplient dans tous les quartiers de Paris, en banlieue et dans les villes de province.

Des cinémas toujours plus vastes et à la décoration raffinée – classicisme, exotisme ou Art déco – sortent de terre: l’Omnia sur les Grands boulevards en 1906, le Gaumont-Palace dans l’ancien Hippodrome de la place Clichy la même année, le Louxor égyptisant dans le quartier de Barbès en 1921, le Paramount près de l’Opéra en 1927, le Rex en 1931… Jusqu’à l’Empire de l’avenue de Wagram, reconstruit en 1962 par Georges Peynet.

Sans vouloir dresser un inventaire exhaustif des palais du cinéma, Architectures remarquables, les ciné-palaces se penche sur certains temples parisiens – l’Omnia-Pathé, le Gaumont-Palace, le Louxor, le Paramount – et européens – L’Uránia à Budapest, le Tuschinski à Amsterdam. Des plans et de superbes photographies de façades et de salles – le Marignan et le Moulin Rouge parisiens, le Pathé-Natan de Lyon… -, mettent en relief la conception de la salle des années 1920 aux années 1960.

Si le spectacle est sur l’écran, il l’est également dans la salle.

Architectures remarquables: les ciné-palaces.

Exposition

Du 10 avril au 13 juillet 2024

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

73, avenue des Gobelins

75013 Paris