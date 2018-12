/Cinéma Les 7 Batignolles à Paris

Adresse: 25 Allée Colette Heilbronner à Paris (17ème arrondissement)

Nombre de salles: 7

Carte d’abonnement CinéPass Pathé-Gaumont acceptée

Inauguré le 19 décembre 2018, le cinéma Les 7 Batignolles ouvre dans le quartier nouvellement créé entre la porte de Clichy et le Pont Cardinet, à quelques pas du nouveau Palais de justice de Paris. Le complexe de sept salles est opéré par Ciné Movida, un exploitant indépendant qui possède également le cinéma centenaire de Perpignan Le Castillet ainsi que le complexe Mega Castillet et, à Cholet, le Ciné Movida. Les réalisateurs Djamel Bensalah et Isaac Sharry ont rejoint l’équipe d’entrepreneurs pour réaliser ce nouveau cinéma parisien.

Les sept salles du cinéma des Batignolles sont agencées sur trois niveaux; un espace de restauration avec une vue imprenable sur le parc Martin Luther-King complète la visite dans ce complexe qui opte pour le raffinement et l’élégance. La décoratrice Ana Moussinet, dont les travaux se concentrent dans les sièges sociaux d’entreprises et les hôtels de luxe, oeuvre pour la première fois pour un projet cinématographique.

Les espaces sont sobres, lumineux et parsemés de murs végétalisés. Les salles en gradins sont équipées du son 7.1 et les projecteurs en full laser 2K ou 4K. Une salle de prestige, la salle Sphera, comporte 352 fauteuils dont l’assise est amovible et bénéficie du meilleur de la technologie pour rendre l’expérience cinématographique immersive: projection laser HDR EclairColor via un double projecteur Sony Digital Cinéma 4K SRX-R815DS4K, son Dolby Atmos avec renforts de basses Thor, technologie Ambi-LED qui prolonge les dynamiques de couleurs du film sur les parois latérales de la salle… La salle Family permet aux tous-petits, et aux plus grands en soirées, de bénéficier de séances Ciné-Baby dans des poufs et des transats.