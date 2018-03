/Cinéma Mk2 Bastille Saint-Antoine à Paris

Adresse: 5 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (11ème arrondissement)

Nombre de salles: 3

Cartes d’abonnement UGC Illimité – Mk2 acceptées.

C’est en 1939 qu’ouvre sur le faubourg Saint-Antoine le cinéma Radio-City Bastille, une salle mono-écran de quartier qui a la particularité de ne diffuser que des actualités. Les marchands de meubles et les ébénistes jalonnent alors cette artère populaire proche de la gare de la Bastille, aujourd’hui remplacée par l’Opéra.

En 1961, le cinéma est rebaptisé Le Bastille et sera plus tard divisé en un complexe de trois salles. Avant cette transformation, Le Bastille a projeté des films à caractère pornographique. Avec la rénovation du quartier et l’inauguration du nouvel Opéra en 1984, le cinéma renoue avec l’exploitation traditionnelle avec à l’affiche des exclusivités en version originale.

Confronté à des difficultés financières, le producteur et exploitant Galeshka Moravioff ferme en 2016 ses cinémas dont le Saint-Lazare Pasquier et La Bastille.

Grâce à l’exploitant Mk2, le cinéma est entièrement rénové et rouvre en 2017: il allie sa programmation avec celle du premier cinéma ouvert par Marin Karmitz en 1974, le Mk2 Bastille Beaumarchais.