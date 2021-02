Rytmann, l’aventure d’un exploitant de cinémas à Montparnasse.

Tout cinéphile parisien qui se respecte a, au moins une fois dans sa vie, poussé la porte d’un des cinémas du circuit Rytmann, salles emblématiques de Montparnasse. Des cinémas mythiques, avec leurs grandes façades encadrées de néons bleus et leurs décorations kitsch, qui ont marqué des générations de spectateurs et dont les enseignes invitent à l’évasion: Mistral, Miramar, Bretagne, Bienvenüe et Montparnos.

Un livre publié chez L’Harmattan retrace l’aventure du fondateur de ce circuit indépendant parisien, Joseph Rytmann, et de sa fille Benjamine Rytmann-Radwanski, doyenne de l’exploitation parisienne. Cet ouvrage, qui sort à l’heure où les salles de cinéma – depuis le 30 octobre 2020 – sont toujours fermées, donnera à coup sûr l’envie de déguster dès que possible un film sur grand écran. Rappelons les mots d’Agnès Varda: « Le cinéma dans une salle, c’est le plaisir, le partage et les questionnements ».

C’est pour faire revivre la flamme de la cinéphilie de quartier que les auteurs du livre, Axel Huyghe – fondateur du site salles-cinema.com – et Arnaud Chapuy – photographe ès salles de cinéma, se sont lancés dans ce projet un peu fou, en pleine année de confinement où les plateformes de films explosent, confortés par une prévente lancée en fin d’année dernière sur le site de financement participatif KissKissBankBank. Les auteurs ont rencontré Benjamine Rytmann-Radwanski, toujours à la tête des deux salles du Bretagne, qui leur a ouvert son livre de souvenirs. Le photographe Arnaud Chapuy, déjà auteur de deux beaux livres sur le cinéma Beverley et les salles de Conflans, a passé des heures au Bretagne afin de capter l’atmosphère si particulière d’un cinéma ancré dans les années 1960. Enfin, les auteurs ont ouvert leurs collections personnelles constituées de photos d’archives et de documents historiques pour la faire partager aux lecteurs du livre.

Cerise sur le gâteau, Claude Lelouch a envoyé en guise de préface une superbe lettre d’amour aux salles de cinéma et a confirmé toute l’amitié qu’il portait à Joseph Rytmann. L’exploitant avait en effet soutenu les premiers films du cinéaste et avait permis d’obtenir les plus beaux succès du cinéaste trentenaire sur les écrans de la Rive gauche parisienne. Vous l’avez compris, Rytmann, l’aventure d’un exploitant de salles à Montparnasse est une ode à l’époque faste des cinémas de quartier et à un homme, Joseph Rytmann, autodidacte qui se lance en 1933 dans le « commerce du rêve » et qui, spolié de ses salles sous l’Occupation, relance avec fougue ses activités dès 1945.

Un homme, un quartier, une passion: le cinéma.

[Sortie le 15 février 2021]

Rytmann, l’aventure d’un exploitant de cinémas à Montparnasse.

Axel Huyghe & Arnaud Chapuy

Sous la direction de Claude Forest

Préface de Claude Lelouch

Février 2021, 128 pages.

Editions L’Harmattan