La situation sanitaire de la France a nécessité, depuis le dimanche 15 mars 2020, la fermeture totale des salles de cinéma jusqu’à une date indéterminée. Jusque-là, les cinémas étaient épargnés par une fermeture éventuelle décrétée par le Gouvernement puisqu’ils ne rentraient pas dans la catégorie des salles pouvant accueillir 5.000 spectateurs, une capacité ramenée ensuite à 1.000 spectateurs.

Ainsi, sur le territoire national, 6.000 salles de cinéma sont fermées et près de 15.000 salariés sont à l’arrêt. Jamais dans l’histoire de l’exploitation cinématographique en France une situation de cette ampleur et dans le temps n’était arrivée. Même durant le dernier conflit mondial, à l’annonce de la Déclaration de la guerre puis de l’arrivée des Allemands dans Paris, les salles de cinéma – dans leur majorité – poursuivaient leur programmation. Plus près de nous en mai 68, dans les salles restées ouvertes les spectateurs ne manquaient pas.

#OnIraTousAuCinéma: dès la sortie du confinement, il faudra retrouver le chemin des salles de cinéma pour soutenir à la fois l’industrie mais aussi les salles les plus fragiles.