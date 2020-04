Adresse: 74 avenue de la Grande-Armée à Paris (XVIIème arrondissement)

Le cinéma Maillot-Palace ouvre ses portes le vendredi 24 mars 1916, en plein conflit franco-allemand. Un bref encart dans l’Intransigeant rappelle que le nouveau cinéma de l’avenue de la Grande-Armée possède « une administration totalement française » . Quant à la publicité, elle vante la salle de la porte Maillot en ces termes: « Dans ce nouvel établissement: spectacle parfait ». Le premier programme est composé de « Rigadin » de Georges Monca puis de « Bunks a peur des lions » produit par Pathé Frères et enfin en exclusivité « Paillasse » de Ruggero Leoncavallo spécialement adapté par le maître.

La nouvelle salle se trouve à proximité de la station de métropolitain Porte Maillot « de telle sorte que le Tout-Paris peut s’y rendre avec facilité ». Le Petit Parisien du 22 mars 1915 évoque dans ses colonnes un « nouveau cinéma particulièrement élégant, vaste et luxueux » ainsi qu’un « orchestre, dirigé par le Maestro Vasseur et composé de musiciens d’élite ».

Quelques mois plus tôt, alors que le Maillot-Palace est en cours de construction, l’administrateur de la Société Cinérama Maillot-Palace M. Gabriel Kreuser publie dans la revue Ciné-Journal du 24 décembre 1915 une mise au point: « Voyant figurer dans la liste de souscription (au bénéfice des poilus) le cinéma Maillot-Palace, nous sommes obligés de vous faire remarquer que le cinéma Maillot-Palace n’existe quant à présent, qu’à l’état de construction. A la suite de la séance de la Chambre Syndicale du 24 novembre, nous avons écrit le 29 novembre à MM les Présidents que le Cinéma Maillot-Palace se fera un devoir de consacrer le total de la recette de la journée de son ouverture au bénéfice de la Journée du Poilu ».

Pour édifier ce nouvel établissement cinématographique, la direction du futur Maillot-Palace s’en remet à l’architecte Ernest Denis qui office à Paris, principalement dans le XIIème arrondissement. Dans cette période de guerre, comme le souligne Shahram Abadie dans l’ouvrage « Architecture des salles obscures. Paris, 1907-1939 » publié par l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma, un architecte de quartier est généralement sollicité pour édifier les nouvelles constructions, y compris les salles de cinéma: « les commanditaires font appel à un architecte domicilié, construisant ou ayant construit des édifices dans le même arrondissement que son cinéma ». Tout en précisant qu’en 1915, « deux tiers des sociétés maître d’ouvrage engagent des architectes « étrangers » aux secteurs dans lesquels elles veulent construire ». Il en est ainsi pour le Maillot-Palace.

Comme l’indique Jean-Jacques Meusy dans son ouvrage « Paris-Palaces ou le temps des cinémas (1894-1918)« , le Maillot-Palace, repris entre-temps par M. Marcel Hure, est « un établissement moyen qui fait d’assez substantielles recettes, malgré sa situation excentrique et sa capacité relativement modeste ». La semaine du 15 juin 1916, le cinéma propose au programme en exclusivité le drame « La Citerne maudite » encadré par « Deux marquises », une pièce réaliste en trois parties. Sont également au programme « Mentouilant correspondant de guerre », les actualités Pathé-Journal ainsi que les Actualités Militaires. Sûre d’elle, la direction assure « on refusera du monde cette semaine au Maillot-Palace ».

Une fois le Maillot-Palace lancé, la salle de quartier se définit bientôt comme un « cinéma mondain » et publie, comme la plupart des cinémas, un programme hebdomadaire vendu lors des séances. A l’affiche, on trouve des serials et divers courts ou moyens-métrage dans lesquels les comiques Charlot et Fatty – de son vrai nom Roscoe Arbuckle – en sont les vedettes à succès. Les dix épisodes de l’adaptation de « Vingt ans après » d’après Alexandre Dumas par Henri Diamant-Berger tiennent l’affiche du Maillot-Palace dès le 22 décembre 1922. Le ciné-roman « Vidocq » de Jean Kemm, en dix épisodes, est présenté à partir du 2 mars 1923 suivi, à partir du 17 avril 1915, du grand succès du muet réalisé déjà par Cecil B. DeMille « Les Dix Commandements » dont la première exclusivité a lieu au théâtre Mogador, transformé en cinéma, quelques mois plus tôt le 18 décembre 1924.

Les grandes productions du cinéma muet à l’affiche du Maillot-Palace.

« Nitchevo » de Jacques de Baroncelli – qui réalisera lui-même son propre remake parlant en 1936 – est à l’affiche du Maillot-Palace la semaine du 1er avril 1927. Il est bientôt suivi de la fresque réalisée par Abel Gance « Napoléon » dont les trois films sortent les semaines des 12, 19 et 26 octobre 1928 dans dix salles parisiennes, dont le Maillot-Palace, six mois après leur exclusivité dans la grandiose salle du Gaumont-Palace. La semaine du 2 novembre 1938, le long-métrage de Charles Chaplin « Le Cirque » est au programmé suivi de « Ben-Hur » de Fred Niblo avec Ramón Novarro le 2 novembre 1928 – sorti deux mois plus tôt au Gaumont-Palace – et de l’extraordinaire production de Cecil B. DeMille « Le Roi des Rois » le 21 décembre 1929.

L’ère du cinéma muet laisse bientôt la place au films sonores: la salle du Maillot-Palace s’équipe dès février 1931 de la nouvelle technologie permettant la projection de « films parlants 100% français ». Quelques mois plus tôt, dès le 25 janvier 1930, le cinéma de la Grande-Armée présente le premier film sonore « Le Chanteur de jazz » à la suite de l’Aubert-Palace qui l’exploite durant 46 semaines en exclusivité à Paris. Dans la première moitié des années 1930, la programmation du Maillot-Palace est constituée de films en « sortie générale », c’est-à-dire avec des productions dont la carrière dans les grands cinémas d’exclusivité est terminée.

Ainsi, chaque semaine, un nouveau film est à l’affiche du Maillot-Palace comme, entre autres, « La Ronde des heures » d’Alexandre Ryder le 8 mai 1931, « Mam’zelle Nitouche » de Marc Allégret avec Raimu le 21 janvier 1932, le film musical « Le Chemin du paradis » de Wilhelm Thiele et Max de Vaucorbeil le 29 juillet 1932, « L’Atlantide » de Georg Wilhelm Pabst avec Brigitte Helm, Pierre Blanchar et Jean Angelo le 25 novembre 1932, « King Kong » de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack avec la sensuelle Fay Wray le 23 mars 1934, « New York-Miami – It Happened One Night » de Frank Capra avec Clark Gable et Claudette Colbert le 26 juillet 1935, « L’Extravagant Mr Ruggles » de Leo McCarey avec Charles Laughton le 6 septembre 1935.

Dans son numéro du 31 janvier 1935, la revue Cinémonde annonce avec humour: « Un cinéma parisien le Maillot-Palace a baissé le prix de ses places. C’est très bien. Et l’on annonce ainsi « le Maillot baisse » s’agit-il de Maillots de bain? » La même semaine, la salle propose le burlesque « Les Sans-soucis » de George Marshall et Ray McCarey avec le duo Laurel et Hardy. Résolument salle de quartier, le Maillot-Palace affiche, dans la deuxième partie des années 1930, de nombreux double-programmes avec, à titre d’exemples, le 4 octobre 1935 le court-métrage musical « La Cucaracha » de Lloyd Corrigan qui accompagne « Napoléon Bonaparte » d’Abel Gance – qui n’est autre que la version sonore de son « Napoléon », « Ernest, le rebelle » de Christian-Jaque avec Fernandel à l’affiche avec e film de Léo Joannon « Alerte en Méditerranée » avec Pierre Fresnay le 2 décembre 1938, « Remontons les Champs-Élysées » de Sacha Guitry avec « Noix de coco » de Jean Boyer avec Michel Simon et Raimu le 16 juin 1939.

Durant l’Occupation, « Le Juif Süss » au Maillot-Palace.

Alors que le conflit mondial éclate, le Maillot-Palace affiche depuis le 25 août 1939 « Nostalgie » de Victor Tourjanski avec Harry Baur et « Paradis volé » de Andrew L. Stone. Durant la période de l’Occupation, la salle alterne un programme composé de films français et de productions allemandes; la loi du 26 octobre 1940 mettant un terme aux doubles-programmes. Ainsi, le Maillot-Palace propose à ses spectateurs « La Neige sur les pas » d’André Berthomieu avec Pierre Blanchar le 30 décembre 1942, « La Fille du puisatier » de Marcel Pagnol avec Raimu, Fernandel et Josette Day le 17 février 1943, « Le Comte de Monte-Cristo » de Robert Vernay avec Jean Marais le 21 avril 1943 pour la première partie et le 28 avril pour la seconde, « Les Visiteurs du soir » de Marcel Carné avec Arletty et Jules Berry le 19 mai 1943 ou la production UFA (Universum Film AG) « Le Démon de la danse » de Harald Braun avec Marika Rökk le 22 décembre 1943.

Ci-dessus: le film de propagande antisémite « Le Juif Süss » largement distribué en sortie générale la semaine du 19 juin 1941 après une exclusivité au Gaumont-Palace et au Colisée.

Le 7 octobre 1942, un attentat à la bombe a lieu dans la salle du Maillot-Palace où se tient une conférence animée par Pierre Thurotte, délégué national de la propagande du Parti Populaire Français (PPF). « Le problème juif » est le thème de cette conférence qui se tient dans le cinéma et qui est accompagnée de la projection du film « Le Juif Süss », le film de propagande antisémite produit par l’UFA. Réalisé par Veit Harlan, « Le Juif Süss » est déjà à l’affiche du Maillot-Palace quelques mois plus tôt, la semaine du 19 juin 1941, comme dans un large nombre de salles parisiennes: le Berthier, le Palais des Arts, le Palais d’Avron, le Danube, le Clignancourt, le Roxy, le Séverine, la Cigale, le Reuilly-Palace, le Tivoli, l’Idéal, le Pelleport, le Cinévog Saint-Lazare, le Myrha, le Royal Monceau, le Savoie, le Davout, le Secrétan, le Cyrano-Roquette, le Palais des Fêtes, le Saint-Paul, le Saint-Michel, le Gloria, le Cluny, le XXème Siècle et à Saint-Ouen l’Alhambra et à Levallois le Magic.

Dans l’immédiate période de l’après-guerre, la Société Nouvelle Maillot-Palace, dont le directeur est M. Cyrille Rivière, exploite le cinéma qui reste dédié aux sorties générales qui, après une exclusivité dans des salles prestigieuses, sont distribuées sur les écrans des salles de quartier. Ainsi, on retrouve « Rendez-vous à Paris » de Gilles Grangier la semaine du 17 septembre 1947, « Pavillon noir » de Frank Borzage le 17 mars 1948, « Antoine et Antoinette » de Jacques Becker le 14 septembre 1949 ou bien « La Vie secrète de Walter Mitty » de Norman Z. McLeod le 5 avril 1950.

La salle propose trois séances en semaine à 14h, 16h30 et 21h, le dimanche étant permanent de 14h à 24h. Le Maillot-Palace s’associe bientôt à d’autres cinémas dans le plan de sortie générale de productions comme « Black Jack » de Julien Duvivier et José Antonio Nieves Conde la semaine du 27 février 1952 et « La Route Napoléon » de Jean Delannoy avec Pierre Fresnay le 17 mars 1954. Pour ce film, l’exclusivité débute plus tôt, du 14 octobre au 10 novembre 1953, dans les cinémas Colisée sur les Champs-Elysées, Marivaux sur les grands boulevards et Madeleine.

Le Maillot-Palace, un cinéma de quartier rénové.

En 1955, le propriétaire du Maillot-Palace M. Pelat profite de l’installation de l’écran panoramique pour rénover entièrement la salle durant le mois d’août dont les travaux sont dirigés par l’architecte spécialiste des cinémas Georges Peynet. La revue Le Film français commente la transformation: « Une nouvelle rampe lumineuse a été créée, ainsi qu’un soffite dont les projecteurs encastrés éclairent un rideau à la romaine. Prenant la totalité de la largeur de la salle, ce rideau est couronné par un lambrequin décoré de franges. La salle a été habillée de satin de verre, ce dernier vient lui-même habiller des pilastres ioniques existant. Un plissé plat souligne l’architecture de ces derniers. Les soubassements ont été recouverts de moquette ainsi que le fond de la salle, des appliques verticales rythment chaque travée. Le plafond bleu nuit de cette salle a été conservé. Les couleurs de cette dernière sont : pour la romaine et le satin des murs, bois de rose, les soubassements sont rouge soutenu, la « mouluration » est de couleur paille ».

La programmation su Maillot-Palace se poursuit avec des œuvres en sortie générale, comme le western « Fort Bravo » réalisé par John Sturges le 4 avril 1955, « Sissi impératrice » d’Ernst Marischka le 22 novembre 1957, « Mirage de la vie » de Douglas Sirk avec Lana Turner le 30 décembre 1959, le film de Marcel Carné – précédemment sorti au Marignan – « Les Tricheurs » à l’affiche le 20 janvier 1960, « Orfeu negro » de Marcel Camus le 11 mai 1960, « Hatari ! » d’Howard Hawks avec John Wayne le 12 mars 1963, « Lawrence d’Arabie » de David Lean avec Peter O’Toole le 31 janvier 1964, « Goldfinger » de Guy Hamilton avec Sean Connery le 1 octobre 1965 ou bien « La Mélodie du bonheur » de Robert Wise avec Julie Andrews le 11 mai 1966.

Au cours des années 1960, le Maillot-Palace est parfois inclus dans des combinaisons de seconde exclusivité puis d’exclusivité de films mineurs comme « Le Grand Bidule » de Raoul André le 21 juin 1967 ou, plus curieusement associé à la prestigieuse combinaison du Paramount pour la sortie du western « Will Penny, le solitaire » de Tom Gries avec Charlton Heston le 17/1/68.

Les salles de quartier comme le Maillot-Palace ne jouissent pas des films en première exclusivité comme l’obtiennent les grands cinémas parisiens mais poursuivent la carrière de grands succès commerciaux. Elles rencontrent toutefois une forte fréquentation grâce aux tarifs pratiqués, largement moins coûteux que dans les salles de prestige. En 1947, il fallait débourser de 30 à 60 francs pour un billet au Maillot-Palace contre 57 à 104 francs au Gaumont-Palace et 57 à 114 francs au Pathé-Marignan. En 1950, le ticket est de 55 à 85 francs pour la salle de l’avenue de la Grande-Armée contre 150 à 225 francs pour celle du Gaumont-Palace et 160 à 200 francs pour celle du prestigieux Marignan. Puis en 1954, c’est entre 100 à 130 francs au Maillot contre 300 à 400 francs dans la salle de la place Clichy et 450 à 500 dans celles des Champs-Elysées. Enfin, en 1970 on achète 3,50 nouveaux francs sa place au Maillot contre 10 à 12,50 au Gaumont-Palace et 12 francs au Marignan-Concorde.

Au début des années 1970, une profonde mutation du parc des salles de cinéma a lieu: les salles vétustes et mal situées ferment au profit de cinémas qualifiés alors de « modernes et fonctionnels ». Aussi, les écrans, qu’ils soient implantés dans les salles de quartiers parisiens ou en banlieue, sont largement plus nombreux à obtenir les films de première exclusivité.

Une salle comme le Maillot-Palace rencontre des difficultés à programmer des films porteurs qui sont à l’affiche d’un grand nombre de multisalles parisiens. Le Maillot-Palace se tourne vers une programmation de reprises comme « Un prêtre à marier » de Marco Vicario le 23 août 1972 ou bien « Les Baroudeurs » de Peter Collinson avec Charles Bronson et Tony Curtis. La salle propose également des festivals comme la programmation de tous les films de la série de « La Planète des singes ».

A bout de souffle et après soixante-quatre ans d’exploitation, le Maillot-Palace ferme ses portes le 31 janvier 1980. Les deux autres salles de l’avenue de la Grande-Armée, La Boîte à Films – l’ancien Studio Obligado – et Le Napoléon baisseront à leurs tours le rideau au cours de cette décennie funeste pour les salles de quartier.

